傑克保羅(左)被肘擊誤傷，流了很多血。（美聯社）

YouTuber網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）的不敗紀錄成功延續，19日他與前UFC冠軍伍德利（Tyron Woodley）第2度交手，這次傑克保羅不僅是獲勝，而且在第6回合直接KO伍德利！傑克保羅說：「我告訴過你們我會痛宰他的，然後我做到了，這就像我的右拳一樣貨真價實。」他的職業賽戰績推進到5勝0敗，4次KO。

這場比賽傑克保羅以刺拳控制住伍德利，每一回合都是他佔據上風，雙方多次扭打被觀眾噓，其中比較嚴重的是伍德利肘擊誤傷傑克保羅，將他打得鮮血直流。第6回合伍德利已經沒辦法有效舉手防禦頭部，傑克保羅一記右擺拳打穿了伍德利的拳套防禦，直接將他打倒在地。伍德利倒地時面部朝下，顯然他已失去意識，裁判未讀秒就宣布比賽結束（TKO）！醫護人員立即上前檢視伍德利的狀況，傑克保羅則是站上角柱繩圈耀武揚威一番。

伍德利前一場對戰與傑克保羅差距並不大，裁判最後以分歧判定讓傑克保羅險勝。這次交手伍德利的狀態卻差很多，右拳乏力且無法突破對方的刺拳。第6回合，觀眾席開始有人覺得無聊低下頭看手機了，傑克保羅忽然爆炸性的一拳打倒伍德利。

傑克保羅賽後表示，伍德利曾是個優秀的UFC冠軍，他只是缺乏準備。傑克保羅原先的對手是湯米福瑞（Tommy Fury），但他在開打前兩個星期退賽，伍德利臨時補上當然沒有足夠鍛鍊時間。傑克保羅說：「這是我職業生涯最棒的一刻，我12個月之內打了4場大型PPV（付費收視比賽），擊倒了每一個對手。」