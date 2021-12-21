奧克蘭運動家決定總教練人選了，他們將把原本的三壘指導員卡崔（Mark Kotsay）升任為總教練。根據大聯盟官網記者 Jon Heyman報導，這是運動家前總教練馬文（Bob Melvin）的心願，他希望運動家從現有教練團找人而不是外聘。

今年46歲的卡崔沒有任何掌兵經驗，但他打過17年大聯盟（1997-2013），足跡踏遍馬林魚、教士、運動家、白襪、紅襪、勇士、釀酒人等多支球隊，主要擔任外野手與一壘手，生涯打擊率0.276。卡崔2014年在教士擔任打擊教練，2016年來到運動家成為首席教練。

運動家已經10年沒有更換總教練，前教頭馬文從2011年開始掌兵，期間拿下兩次美聯最佳總教練（2012、2018），率領運動家6度打進季後賽。不過季後賽戰績不佳，3次在外卡戰輸掉，另外3次止步分區系列賽（五戰三勝）。運動家最近一次打到美聯冠軍戰是在2006年，該年慘遭老虎隊4戰橫掃。

馬文掌兵期間兩度拿下最多的97勝65敗，總計853勝764敗（勝率0.528），卡崔如果要追過馬文的成績，至少得打進美聯冠軍戰。馬文原本與運動家還有合約，球季結束後被教士以3年1200萬美元挖角成功，馬文後來表示：「運動家是有侷限的，不管是現在該做的或是未來的事，在運動家都有所限制。這時候有人找上門，讓我有機會去別的地方。」