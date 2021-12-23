張庭瑚練球畫面曝光。（好看娛樂提供）

「全明星籃球表演賽」將於下月2日進攻小巨蛋，選手陣容集結《全明星運動會》第1、2季的籃球好手，搭配演藝界熱愛籃球的藝人們，其中，張庭瑚日前就至台南練球，與成功大學校隊PK，只見他上籃命中率高且防守嚴實，實力不容小覷。

身高181公分，體重71公斤的張庭瑚，運球、傳球都超穩，往禁區衝也沒在怕；不僅如此，他上籃速度相當快，看準出手時機，屢屢投進球得分，勤勞練習，為的就是可以在登上小巨蛋時，將紅隊打敗。先前，張庭瑚看完「藍隊名單」時，就覺得對方一定會輸，甚至喊話「直接認輸」比較快，自信爆表。

張庭瑚也透露，以前打籃球的綽號叫是飛人，「以前比較年經的時候還可以飛扣，因為其實我剛開始打籃球的時候蠻矮的，剛好升國二的時候，有個轉學生籃球很強，就教我們打籃球，我也就模仿Kobe，所以我的招跟Kobe可能有點像」。而他的籃球實力也讓楊奇煜、姚元浩及潘君侖都視他為「眼中釘」。

事實上，張庭瑚先前參加《全明星1》時，運動實力震驚許多人，當時他在跳遠項目就跳出「5米02」的好成績，破大會紀錄，第2次試跳更直直往「5米36」飛去，被網友譽為「空中思考的男人」，運動實力備受肯定。而據說《全明星1》全藍隊「TeamBlue」成員也會特別到場為張庭瑚熱血加油，可見他人緣相當好。

「全明星籃球表演賽」於2022年1月2日在台北小巨蛋演出，目前門票熱賣中，購票請洽寬宏售票系統(.kham.com.tw) 全國萊爾富、OK便利商店。