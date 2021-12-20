為提升外資投資便利性及效率、吸引國際資金參與台灣市場，集保結算所配合金管會推動「資本市場藍圖」政策，打造全新「eSMART數位帳簿劃撥系統」，提供保管行代理其外資客戶、向券商申請開設保管劃撥帳戶的全新電子化服務，系統今（20）日正式上線。

集保總經理朱漢強表示，現行保管行代理外資客戶1年向各券商開戶超過1.2萬戶，加計相關外資客戶開戶異動作業超過3.3萬戶，過往需大量紙本寄送及人工變更作業，今日起可透過全新eSMART電子化文件及資料處理。

朱漢強指出，藉此每年可節省保管行與券商近1.2萬小時人工處理成本，文件電子化傳遞及保管儲存，每年可節省超過500萬元快遞費用，省下紙張疊起來將近半座101高度，除協助資本市場數位化、提升企業ESG績效，也為環境永續發展盡一份心力。

集保董事長林修銘表示，在邁向數位化、網路化及行動化的「數位集保」新時代，此次提供保管行與券商間外資開戶數位服務僅是第一步，eSMART未來3年將再全面改造現行帳簿劃撥服務，將服務擴及至券商、保管行、投信、債券自營商及發行人等所有參加人。

林修銘指出，此舉意味著集保將針對股票、債券、基金的保管、交割、股務等800多項交易進行重大數位工程改造，同時亦將進一步研議結合「集保e手掌握APP」，提供廣大投資人便利作業服務，實現數位、線上、免臨櫃目標。

林修銘進一步補充，集保將持續以投資人為核心、大數據為基礎，積極建構後台數位化工程，目前正積極推動證券期貨業公開資料查詢的「開放證券」、「境內基金集中清算平台」等基礎工程，協助打造金融市場數位生態系，提升台灣數位競爭力。