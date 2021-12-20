先前，因不滿被澳洲政府開徵鉅額稅務，憤而一狀告上澳洲法庭的新加坡電信(Singapore Telecommunications)，最新判決結果出爐，慘吞敗訴的新加坡電信，現在除了要補稅以外，同時還要被追討相關利息以及大筆罰鍰。

粗估，新加坡電信要繳交大概3.04億澳幣，約2.16億美元的稅金、衍生利息與罰款。新加坡電信這樁稅務官司案，要從20年前收購Optus電信說起。

Optus現在是新加坡電信旗下的一家電信公司，從2001年起，就被新加坡電信收購且完全擁有。同時，Optus目前也是澳洲第2大電信業者，僅比澳洲電信小而已。

據悉，新加坡電信的澳洲分公司，新加坡電信澳洲投資(STAI)已收到澳洲政府催討要補繳2.68億澳幣的稅單，還要繳相關利息0.58億澳幣，以及2016年和2017年的罰金0.67億澳元。

新加坡電信19日表示，已收到澳洲法院這份對自己不利的判決，正在思考對策中。同時，這筆錢也已列為或有負債項目，並在前幾期財報中公開揭露。新加坡電信指出，萬一這筆稅收風險金一定要繳交的話，將會提列準備金外也會如實呈現在財務報表內。