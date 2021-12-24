2020年2月，澳洲維多利亞州一處林場在進行清理工作後，導致21隻無尾熊死亡、數十隻受傷，被環保團體痛斥為「無尾熊大屠殺」。

澳洲官方22日對一名林場地主及2間公司提出超過250項虐待動物指控，他們涉嫌在2020年初清理林場時，導致21隻無尾熊死亡，另外數十隻受傷、最終被安樂死，這起事件被形容為「無尾熊大屠殺」。

綜合澳洲廣播公司新聞網（ABC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，2020年2月，維多利亞州南部橋水角（Cape Bridgewater）一處部份清理過的林場發現了21隻已經死亡的無尾熊，另外還有數十隻無尾熊受傷。

當局介入調查後，認定無尾熊是受到人為清理林場的行動導致大規模死亡，有關單位隨後還為49隻受傷的無尾熊安樂死，其中許多無尾熊面臨飢餓、脫水及骨折等傷勢，預估現場還有超過200隻動物因林場清理活動受到干擾。

維多利亞州保育機構（Victorian Conservation Regulator）22日對林場地主、1間土方公司及另1間承包商提出超過250項指控，林場地主及土方公司分別被控126項罪名，包括18項加重虐待（aggravated cruelty）罪，承包商則因為干擾無尾熊族群被控1項虐待動物罪。

被告被控清理棲息地時導致數十隻無尾熊受傷，造成牠們承受「不合理的痛楚」，以及「摧毀受保育物種無尾熊」。

如果被定罪，一項虐待動物罪最重可罰企業7.8萬美元（約新台幣216萬元）罰金，個人最高可罰超過3.2萬美元（約新台幣88.6萬元）或入監服刑12個月。

維多利亞州保育機構指出，是對無尾熊遺體進行徹底調查及驗屍後，確定了牠們何時及如何死亡才提出這些指控。

橋水角居民歐克莉（Helen Oakley）2020年2月晚間散步時，發現了大批奄奄一息的無尾熊及遺體，當時她心碎痛哭的影片促使澳洲當局對這起事件展開調查，這起事件也被保育團體痛斥為「無尾熊大屠殺」。