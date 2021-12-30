台灣人民，現在就好像是被執政黨情感勒索的可憐人質，像極了韓劇「雖然是神經病但沒關係」裡面的角色。

情感勒索通常涉及了擁有親密關係的兩個人（如父母和子女、配偶、兄弟姐妹或兩個親密的朋友）。 勒索的一方，往往利用特殊的懇求和情感敲詐來得到他們在家庭系統中所要達到的目的和自我需求。

情感敲詐者在他們的人際關係中使用恐懼、責任和罪惡感，確保他人感到害怕或責任感使然，不得不屈服於他們的要求。如果他們拒絕，就會被罪惡感淹沒。臨床上稱此為「情感迷霧（FOG）」，即「Fear，Obligation、Guilt」三個字母的縮寫。

勒索者知道親密的家人或朋友因著愛，或者因著需要被認同，或者因爲害怕失去，因此藉著情感威脅，使對方必須通過讓步妥協來迎合他們。

一個人想要感到被愛、安全、有價值、讚賞、支持與需要等，這並沒有錯。然而情感勒索者以強迫控制的方法，在完全不考慮對方的需求與反應的情況之下，往往造成被勒索者內心隱藏、深沉且壓抑的傷害。

在情感迷霧的壓力下，一個人可能成為一種人質，被迫在對另一人的崩潰負責的威脅的壓力下採取行動。人們可能會陷入一種模式，讓勒索者控制自己的決定和行為，而在這種情感迷霧中失去了理性的思考，進而迷失了自我。

民進黨最擅長的就是訴諸悲情、恐懼、仇恨，綁架勒索台灣人民血濃於水的鄉土之情。不幸的是，也正是因為在這種愛台的「恐懼、責任、罪惡感」的迷霧之下，許多人喪失了理智，而自甘於被民進黨「愛台仇中」的廉價情感所勒索。這些人對中國充滿了莫名的恐懼，認定抗中是每一個台灣人的責任，不這麽做的都要背負違背台灣價值的罪惡感。因此在這種扭曲病態的愛台情結底下，支持民進黨已經不是一種政黨選擇，而是一個神聖信仰。

當然這其中最大的不同是，一般的情感勒索者本身也都經歷心靈創傷，所以情緒勒索對他們而言是一種自然的防衛機制。而民進黨對台灣人民的情感勒索，卻是出於滿滿的虛假、貪念、與壞心眼而刻意設計出來的惡意敲詐與感情欺騙，其目的只有一個，就是掏空台灣，佔為己用。

最可憐的就是那些長期被民進黨情感勒索的台灣人民，最後夢醒時分才發現原來所有的美麗承諾都是虛情假意，是為了騙取錢財而刻意演出的設計橋段。

所有的心靈創傷，都必須選擇面對而非逃避。我深信不論是個人或是這個國家，噩夢初醒，都會需要經歷一個療傷復元的陣痛期，才能重新出發。怕的就是這樣的陣痛延續的時間太長，造成的傷害太深，最後也要付出極大的代價。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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