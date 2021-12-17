一說到千足蟲，就會想到馬陸，不過馬陸的腳其實並沒有千隻，指是用於形容牠腳多，不過最近科學家真的找到名副其實的千足蟲。西澳洲東部金礦區發現千足新物種，身體僅長約9.5公分，但卻擁有1306隻腳。

根據《每日郵報》報導，維吉尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）研究員布札托（Bruno Buzatto），先前與團隊在西澳洲東部金礦區（Eastern Goldfields）進行地下環境影響評估，並於地下60公尺處發現一隻擁有1306隻腳的新物種。

新物種體長約9.5公分、寬0.7毫米，身體有330節，短腳、錐形頭，是目前唯一一隻擁有1千多隻腳的物種，研究人員將牠命名為「Eumillipes persephone」，以希臘神話中冥后「波瑟芬妮」為靈感，另外還發現另一隻擁有998隻腳的雌蟲，及兩隻分別有818隻腳和778隻腳的雄蟲。

「Eumillipes persephone」與許多地下動物一樣沒有眼睛，而頭部有兩根觸角用於導航，研究員推測牠可能以真菌為食，布札托提到，「在我看來，這是一種令人驚嘆的生物，也是進化的奇蹟，牠不只代表目前發現最多腳的生物，也顯示牠們是最早征服土地的動物」。而千足蟲最早出現於4億多年前，至今約有13000多種。

美國加州在2012年，也曾發現千足蟲物種「Illacme plenipes」，擁有750隻腳，是當時最多腿的千足蟲記錄保持者，如今則被打敗，而研究員推測，牠們細長的身體是為了適應地下生活而演化，當牠們身體進化出越多腳與體節，向前推進的力量就越大。而布札托也呼籲，金礦區生物多樣性豐富，應減少開採，用以保護地下珍貴的棲息地。