新北市一名李姓男子在家裡吸笑氣，還跟媽媽說：「我有一把槍」，母親聽後氣得報警，員警獲報到場，果然在客廳餐桌上找到一把改造手槍與4支，立刻將李男逮捕送辦。

據了解，警方獲報到場，見李男癱軟無力坐在地上，再把視線轉向角落，一眼就看到4支笑氣鋼瓶，更誇張的是，李男還將一把改造手槍與彈夾，大喇喇放在桌上，警方不敢大意，立即以現行犯將他逮捕。

李男的母親指出，兒子（阿雄）常在家裡吸笑氣，還拍了一張照片跟她說：「媽媽我有一把槍」，擔心兒子闖大禍只好報警。李男落網後供稱，他與朋友共同投資燒烤生意，為了3萬元貨款起爭執，想叫對方出來面對，就跑到朋友家附近放煙火，被依恐嚇、公共危險送辦，還收到爆竹煙火條例罰單，沒想到這回，持有槍枝又吸笑氣，再度被送進警局。

新樹派出所長林游程表示，李嫌非法持有一把改造手槍，住處查獲4支笑氣鋼瓶，隨即將他依現行犯逮捕。還說，李嫌平常沒工作，經濟來源幾乎都是母親支援，其母擔心兒子越走越偏，決定報案大義救親。

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