中央銀行受財政部委託標售300億元30年期公債，最高得標利率1.15％、創二年半新高，較2月標售同年期的0.719％，大幅反彈43.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要反應升息預期的結果。

根據央行公布的30年債標售結果，吸引373.5億元資金進場搶標，但投標倍數僅1.25倍，低於近年來平均1.5～2.0倍的水準。其中以銀行業搶得54.5％或163.5億元最多，其次保險業拿到32.33％或97億元，證券業占20.57％或33.5億元，票券業只有2.0％或6億元，顯現對長券仍是興趣缺缺。

券商主管認為，儘管目前長期資金仍相當充沛，且銀行、保險業等仍有一定的年終長債配置需求，但因美國聯準會（Fed）釋出提前升息，我央行也預告明年有升息的可能，使得進場投標態度保守，結果最高得標利率高於市場預估的0.90～1.00％區間。