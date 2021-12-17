中央銀行標售600億元2年期定存單，得標加權平均利率0.489％、創21個月新高，且已連續10個月上揚，較11月標售時的0.407％，走高8.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，吸引1220.3億元資金進場搶標，投標倍數回升至2.03倍的長期平均水準，得標加權平均利率上揚至0.489％，高於市場預估的0.45～0.48％區間，得標比率49.17％。

銀行資金調度主管表示，美國聯準會（Fed）加速縮減購債，並且提前升息時程，我央行也表示明年有升息的可能，使得利率風險升高，投標態度跟著相對保守。

央行在2013年8月開始標售100億元2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月增為200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元，並一直到2020年底均不變。2021年2月及4月連二次上調，分別增加至600億元及800億元，但11月降回600億元。