第十三屆中國包頭‧稀土產業論壇20日在內蒙古包頭召開。中國稀土行業協會副會長、秘書長楊文浩在論壇期間表示，稀土行業要把握穩中求進的工作總基調，發揮上游稀土原料生產骨幹企業在市場中的壓艙石作用，防止囤積居奇炒作行為，打造稀土產業鏈供應鏈利益共同體，建立協調穩定的供需關係。

根據中證網引述楊文浩說，近年大陸對稀土及稀土功能材料的需求不斷增長，稀土原料市場供需平衡的基本面發生變化，讓增加稀土原料有效供給、擴大稀土新增產能、維護稀土產業鏈供應鏈安全暢通，成為當前和未來稀土行業發展遇到的突出問題。

楊文浩表示，包頭已形成稀土開採、冶煉、加工、應用、貿易等較為完整的產業體系和產業集群，已成為全大陸重要的稀土新材料、稀土功能材料生產應用基地，稀土原料轉化率已達到70％，稀土新材料、稀土功能材料及其他應用產業的產值已占行業總產值的50％以上，產業結構進一步優化。