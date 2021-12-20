桃園市平鎮文化公園地下停車場施工時崩塌釀1死2傷，結構技師、建築師、營造商3人被依過失致死罪嫌起訴，桃園地院20日續開準備程序庭，結構技師和辯護人質疑當初鑑定的程序有「無敵多瑕疵」，再度要求重新鑑定，另2人則認為鑑定是在4方同意下委託，證據力並無問題。

曾獲2019年國家卓越建設獎的平鎮文化公園地下停車場工程，去年4月30日施工時突發生逾1300坪大面積崩塌，62歲林姓女工遭活埋身亡，另2名工人及時爬出僅受輕傷，桃檢委託桃園市建築師公會鑑定，肇禍主因指向結構計算錯誤，樓板壓力「四腳剩一腳」承擔而崩塌，桃檢依過失致死罪嫌起訴承攬工程的張姓建築師、洪姓結構技師、陳姓營造商負責人。

洪姓結構技師二度出庭，再度質疑有重新鑑定必要，他說當初同意的是3大公會鑑定，最後卻僅有單一桃園市建築師鑑定報告，結構、土木技師公會都未參與，偵查過程也未給他充分陳述意見的機會。辯護人也幫腔直指：「會議中有人主導將結構、土木技師公會排除在外！」認為不公，要求調查鑑定的合法程序。

張姓建築師和陳姓營造商負責人對此都不表認同，2方辯護人都認為，委託鑑定報告是由業主桃園市政府交通局、3位被告共同聲請，過程都有檢方的介入跟監督，證據力並無問題，甚至直指不能因鑑定結果對自己不利，就質疑鑑定報告的證據力。

公訴檢察官也當庭表示，案發後檢方有詢問當事人是否要鑑定，且檢方有同意鑑定機關出具的報告並列為起訴證據清單，顯然已主導偵查，鑑定費用誰出、是否有讓被告陳述意見等問題，都無涉證據力，本案鑑定報告並無不符《刑事訴訟法》程序。