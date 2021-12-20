工業電腦廠樺漢（6414）20日發布公告，旗下S&T AG遭放空機構Viceroy Research出具報告，導致股價巨幅下跌。公司表示，報告中所指相關事由，正由S&T AG進行深入分析中，近期將公布結果。

樺漢目前持有S&T AG股份約27.59％，受放空機構看壞營運消息影響，S&T AG在德意志交易所掛牌，股價波段跌幅逾三成。不過，樺漢20日股價僅下跌1.66％，收在236.5元，投信法人連兩日偏多加碼。

樺漢董事長朱復銓先前在法說會上表示，今年旗下子公司受惠歐洲需求回溫，整體營運動能回溫，光是S&T、Kontron品牌通路事業，上半年訂單出貨比達1.35，包括智慧交通、政府公建及電動自駕車需求暢旺，專案訂單暢旺，看好全年業績可望突破14億歐元。

另外，樺漢積極布局「產業元宇宙」，日前宣布與NCR戰略性合作，納入NCR位於匈牙利布達佩斯的工廠，將結合公司在設計、製造與全球供應鏈系統等全方位服務，進一步融合AIoT雲服務平台，預料將滿足NCR在歐洲智慧金融和智能零售的客戶需求，帶動中長期業績貢獻。