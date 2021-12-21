尼加拉瓜10日宣布與我國斷交，並要求我大使館人員於23日前撤離，目前各項撤館作業已進入最後階段，我國駐尼國大使李岳融已返抵台灣。

外交部發言人歐江安今天表示，其他大使館及技術團人員將於23日全數完成撤離，至於有關我國購置的駐尼國大使館的後續處置，外交部將在處理告一段落後及待我方人員撤離後進一步分享相關資訊。

歐江安指出，外交部在尼加拉瓜政府宣布與我國終止外交關係前，即已掌握相關資訊，外交部次長俞大㵢是在12月3日曾召見尼國駐台大使李蜜娜（Mirna Rivera)表達我國對情勢發展的嚴正關切；外交部之後曾再兩度約晤李蜜娜大使，但是均遭到托辭婉拒。

歐江安表示，外交部基於維護國家主權及尊嚴，自年12月10日起終止與尼加拉瓜的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員，並依對等原則，已通知尼國駐台使館人員於12月23日前離境。