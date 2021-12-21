7旬婦人穿越四線道馬路，不幸在快車道遭汽車撞擊，整個人彈飛摔落路面。(翻攝自影片)

7旬婦穿越快車道遭撞噴飛摔地亡

北市文林北路76號昨（20日）下午2點5分發一起死亡車禍，一名剛下公車公車的婦人，從站牌穿越4線道馬路，打算穿越中央分隔島，不幸在快車道遭汽車撞擊，整個人彈飛摔落路面，76歲潘姓女駕駛肇事後受到驚嚇，車輛左右搖晃後煞停，遭後方車輛追撞，2輛轎車駕駛均未受傷，78歲周王姓婦人送醫宣告不治。

路口監視器畫面顯示，行人周王姓婦人從文林北路南側往北穿越馬路，旁邊不到100公尺就是行人穿越道，但她並未等候號誌，小跑步想要穿越馬路，經過慢車道後，在第2快車道，遭一輛白色的轎車撞擊。

潘姓駕駛未注意車前狀況，沒有任何減速，直接撞擊周王婦，前擋風玻璃破碎，她立即減速，後方41歲李姓駕駛反應不及，擦撞潘女的轎車後方。2車駕駛均未受傷，酒測值均為0，遭撞擊的行人多處骨折，經急救仍宣告不治。

警方表示，潘婦涉犯過失致死罪送辦，至於事故責任將由交通鑑定判斷，並呼籲行人穿越馬路應走行人穿越道以確保安全。