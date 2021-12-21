根據TrendForce研究顯示，疫情帶來的新常態除將成為數位轉型的推手之外，也將持續驅動2022年伺服器市場。以整機出貨量來分析，預估明年伺服器整機出貨量成長率約4~5％，主要的出貨動能仍集中於北美資料中心，年增幅約13~14％。

TrendForce表示，基於目前情境來看，伴隨著物料情況逐季緩解，2022年伺服器整機出貨量年成長率將達4~5％，而主要驅動市場動能的要素有三點，首先是受惠於Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa雙平台導入市場，將可能再度刺激企業客戶端伺服器的換機潮與資料中心的基礎建設。

其次，市場普遍認為2022年因疫情所產生的轉型需求如作典範移轉與新常態仍會持續驅動雲端市場；再者，國際局勢緊張而導致地緣政治的不確定性，進而造成各國提升資料主權之掌握，促使以特定地理範疇的小規模資料中心需求浮現。