大陸央視新聞報導，中國國務院新聞辦公室20日發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。香港特區政府律政司司長鄭若驊21日發表網誌表示，白皮書清晰地指出，香港在英國殖民統治下沒有民主可言，《中英聯合聲明》更完全沒有提及普選。反之，香港特別行政區回歸後在中央的支持下開啟了民主的發展。正如香港終審法院非常任法官岑耀信所指，英國並沒有給予香港民主。

鄭若驊表示，在回歸前，香港的終審權在倫敦樞密院司法委員會，而根據世界銀行集團的「世界管治指標」，香港的法治得分在1996年只有69.85分。回歸後，按照香港基本法，終審權屬於香港特別行政區終審法院，香港基本法也保障了司法獨立。與此同時，香港的法治得分在1998年上升至82.5分，而且自2003年起更一直維持在90分以上。這證明「一國兩制」及香港基本法鞏固了香港的法治根基。

鄭若驊表示，1982年的中國《憲法》第31條，為設立香港特別行政區奠定了法律基礎。中國共產黨和中國政府根據香港的實際情況，形成了解決香港問題的十二條基本方針政策，讓香港得以平穩過渡，順利回歸。

鄭若驊表示，籌備編訂《香港基本法》的香港特別行政區基本法起草委員會，由59名大陸和香港各界代表組成，實現了香港同胞當家作主。而大陸全國人大在1990年通過的《香港基本法》，確立了香港的民主發展，第45條和第68條指出，根據香港的實際情況和循序漸進的原則達至普選的目標。

鄭若驊說，經過了2019年的社會暴亂，中央為香港制定《香港國安法》，讓香港重回正軌，再按照實際情況構建一套有香港特色的新的民主選舉制度。完善後的選舉制度既體現了「愛國者治港」原則，又展示出廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性的特點，既維護政權安全，又有利於維護及實現民主權利，既發展選舉民主，又加強協商民主。她相信立法會議員日後將客觀理性地參與政策討論，有助政府處理經濟和民生問題，提高治理效能，推動香港進入良政善治的新時代。

她還表示，大家必須謹記，中國共產黨是「一國兩制」方針和事業的創立者、領導者。中國共產黨的初心是為人民謀幸福，堅持以人民為中心的發展思想，這才是民主的真諦。國家提出的「一國兩制」方針定下了香港民主發展的藍圖，並開啟了香港民主的新紀元。