日盛投信21日表示，2021年進入尾聲，越南股市表現可圈可點，根據統計，今年以來至12月20日全球主要股市表現，越南股市以上漲33.8％奪冠，勝過費半指數33.5％、S＆P 500指數21.6％、台灣加權股價指數19.9％、那斯達克指數16.2％、MSCI世界指數12.1％。越南擁有經濟、人口、外資、股市等4大資本紅利，加上今年以來防疫有成，有望加速崛起，投資人可伺機進場布局。

日盛越南機會基金研究團隊表示，今年10月解除疫情管制令後，政府加快推出寬鬆及財政支持政策，讓市場逐漸恢復信心，2022-2023年期間，越南政府預計將端出刺激方案，內容含蓋減稅、降貸款利息、扶植供應鏈、刺激消費、交通基礎建設等，投資人對明年的復甦保有期待，是推升股市持續走高的原因。

日盛越南機會基金研究團隊指出，從今年外資對越南的直接投資來觀察，儘管受到疫情影響，但外資FDI仍能保持小幅成長，而且投資項目的質量及規模都有提高的趨勢，至2021年前11月越南的FDI註冊資本總額已達264.6億美元。值得注意的是，FDI企業註冊增加投資的規模激增，達到約80億美元，較同期增長26.7％，包含LG Display增加投資21.5億美元，遠東紡織集團增加投資6.1億美元。

此外，包括LEGO、三星在內的一些國際企業，甚至宣布計畫擴大於越南的生產。LEGO集團即於12月8日宣布，將於越南建立新廠，投資規模超過10億美元，預計創造4000個工作機會，該廠也將成為LEGO集團的第一家綠能工廠。過去24年三星在越南的總投資額高達177.4億美元，其中29％是在過去5年中追加到位；日前三星投資2.2億美元在越南首都河內建設一座新的研發中心，這也是韓國以外的首座高級研發中心。

日盛越南機會基金研究團隊分析，世界經濟論壇（WEF）2019年《全球競爭力報告》顯示，越南在全球排名上升10位至第67位，較2018年有飛躍性成長，為全球競爭力改善最顯著的國家。越南快速崛起，代表投資越南甜蜜點已到，以投資越南胡志明證交所指數試算，在過去10年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市，假設持有1年的正報酬機率80％且平均報酬率達10％，持有2年效果更優化，而持有3年正報酬機率更拉高至九成以上、平均報酬達26％，長期投資效果顯著。