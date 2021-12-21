韓股周二從近兩周低點彈升。美國重量級企業的樂觀前景，以及韓國出口樂觀的數據，推進韓股收漲。韓元和基準債券殖利率均下跌。

周二南韓KOSPI指數收跌12.03點或0.41%，為2975.03點。KOSPI周一大跌1.81%。

晶片製造雙巨頭三星電子和SK海力士分別大漲1.30%和3.32%。美光發布強勁高於預期的財報，並預期2022年晶片短缺問題將放緩，本財季的銷售和獲利表現都會超出預期。

現代汽車持平，為7.81萬韓元；網路公司Naver漲0.54%，為20.5萬韓元。

海關資料顯示，南韓本月前20日出口年增20%，其中半導體和石油的銷售分別增加27%和88%。

不過由於Omicron病毒在全球蔓延，並且出現相關管制措施，交易趨向謹慎，讓韓股漲幅受限。疫情在歐洲燃燒，荷蘭已祭出全國封城，其它歐洲國家可能實施進一步社交管制，英國首相強生(Johnson)也說，如果有必要，將收緊管制。

外資今日在主板買超361億韓元(約3027萬美元)。

在境內交易平台上，韓元跌0.18%，1192.9韓元兌一美元。

3年期國債殖利率跌2.6個基點，為1.715%，基準10年期國債殖利率跌1.3個基點，為2.095%。