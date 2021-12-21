核能流言終結者創辦人黃士修，2020年12月在行政院長蘇貞昌的臉書，針對三倍券使用方式的貼文留言，並與1名林姓網友筆戰，黃指林是「小笨蛋」、「蠢貨」，被控公然侮辱，黃辯稱是親暱稱呼，士林地院審結，認為言論內容尚未逾越合理評論範疇，判決黃士修無罪。

蘇貞昌去年用三倍券買3000元漫畫，並在臉書分享此則消息，藉機推廣三倍券，黃士修在下方留言質疑，並與林姓網友筆戰，其中黃提及「你一開口就暴露沒讀書的愚蠢」、「騙你們這種不懂經濟學的蠢貨」、「不用功讀書的小笨蛋」，遭林截圖提告。

黃士修上次開庭答辯，「小笨蛋」常見於言情小說，是曖昧的親暱稱呼，如果感覺被騷擾的話，可以另案提告，另外蠢貨，是指被政府欺騙的民眾，原文是指「你們」，而愚蠢是指林男的行為，並非貶損人格，主要是討論三倍券與公共政策。

判決指出，三倍券政策是因應新冠肺炎疫情導致消費大幅下降，振興經濟推出的政策，屬於公共議題，黃士修提出質疑，對可受公評之事進行評論，儘管用詞遣字尖酸刻薄，不排除是為了三倍券政策而評論，並非無端謾罵以損害他人名譽為目的，判決無罪。