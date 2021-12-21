陸委會副主委邱垂正今（21日）指出，香港來台居留人數近年增加許多，2020年有高達1萬800多名港人來台居留，加上澳門人數則超過1萬1000人，比上年度增加七成，而今年度相關居留人數可望比去年多。

陸委會今（21日）舉辦首屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」頒獎典禮。由參賽者王曉霖拍攝的作品「抱抱鬼」獲得首獎，邱垂正出席並頒獎。

邱垂正指出，香港來台居留人數近年增加多，2020年有高達1萬800多名港人來台居留，加上澳門民眾則超過1萬1000人，比上年度增加七成，而今度相關居留人數也可望比去年多。

邱垂正續指，越來越多港澳人移民來台，是一個趨勢，需要自由民主民權法治的香港人，會選擇文化跟語言背景相近、也鄰近港澳的台灣，我們也會努力來協助照顧關懷這些新移民，讓他們除了安身立命之外，也能夠安居樂業，期許台灣是他們安居樂業的新故鄉。

此外，香港立法會選舉剛落幕，對於此次選舉結果，邱垂正說，此次直選投票率只有3成多，創1997年以來最低紀錄，跟2016年上一屆有6成多，幾乎是折半，這說明了香港選民對於「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單，而國際社會對香港民主要素被侵蝕殆盡而感到憂慮。他強調，「我們看到香港民主淪喪也讓國人更珍惜台灣人民跟政府民主實現的成果，我們要堅決拒絕一國兩制，不要再聽信中共的各種謊言」。