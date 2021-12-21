大型企業積極追逐的「永續連結貸款」，台灣市場出現首宗日系銀行承辦石化業者的特殊案例，由日商瑞穗銀行攜手台塑集團旗下台塑（1301.TW）、南亞（1303.TW）、台化（1326.TW）等3家公司，共同簽訂新台幣75億元、3年期永續發展連結型貸款（Sustainability Linked Loan SLL） 。且為作到公正客觀，首度策由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS Taiwan Ltd），擔任獨立第三方專業認證機構、並出具意見。

21日公布的台塑集團3件SLL貸款，為台塑企業繼台塑河靜（開曼）公司永續連結貸款案之後，再度由集團三家公司所簽訂的永續連結貸款，彰顯台塑企業於永續經營發展之努力。

日商瑞穗銀行台灣營業部總經理林裕新表示，這是台灣貸款市場中至今少見的特殊案例，將每年持續追蹤台塑、南亞、台化的永續表現績效，並聚焦於台塑三大公司CDP碳揭露計畫之評比以及溫室氣體排放狀況。

瑞穗銀行並依據貸款市場協會（LMA）、聯貸銀行團及貸款交易協會（LSTA）、亞太地區貸款市場協會（APLMA）等三國際協會於2021年5月共同頒布的「Sustainability Linked Loan Principles 永續連結貸款原則（SLL原則）」標準策劃，林裕新表示，此宗案件架構比照永續連結貸款原則設計，在執行前除需對關鍵績效指標的設定進行評估，也要對所提出的永續發展績效目標（Sustainability Performance Targets SPTs）之合理性進行查核，並依據SLL原則對貸款框架進行查證。