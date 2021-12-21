證交所今（21）日召開董事會，通過桂盟（5306）、昶昕（8438）及峰源-KY（6807）等三家上市案，其中，桂盟為櫃轉市案。預計這三季公司最快可望在明年第一、二季間陸續上市。

福容大飯店落腳圓山 5年再拓7店
財報發布前 禁止董事交易股票
#昶昕 #桂盟 #證交所 #峰源 #上市案