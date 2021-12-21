證交所董事會通過桂盟、昶昕及峰源-KY三上市案 17:222021/12/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（21）日召開董事會，通過桂盟（5306）、昶昕（8438）及峰源-KY（6807）等三家上市案，其中，桂盟為櫃轉市案。預計這三季公司最快可望在明年第一、二季間陸續上市。 福容大飯店落腳圓山 5年再拓7店 財報發布前 禁止董事交易股票 #昶昕 #桂盟 #證交所 #峰源 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦特選高股息30 ETF 22日掛牌上市 18:002021/12/20 財經 昶昕PCB特化品綠色創新 ESG標竿 04:102021/12/21 產業特刊 上品12／22以每股166元上市掛牌 15:592021/12/21 財經 富邦特選高股息ETF 明上市 04:102021/12/21 證券．權證 龍燈-KY 今起暫停交易 04:102021/12/21 證券．權證 《電腦設備》旗下S＆T遭空襲 樺漢：續密切追蹤 08:012021/12/21 財經 《半導體》神盾再撒錢拚影像感測市場 要拿下芯鼎逾2成股權 08:182021/12/21 財經 彰化喬友大樓 將都更改建商辦 04:102021/12/21 地方新聞 英瑞-KY 1／27下市 04:102021/12/20 投資理財 中國移動A股IPO預計募資高至人民幣560億元 創逾11年A股最大IPO 11:102021/12/21 財經 豐利管顧、永彰機電 合辦新創參與媒合會 04:102021/12/21 投資理財 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四剩餘空地 火力電廠列選項 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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