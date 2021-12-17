證交所今（17）日宣布，英瑞-KY（1592）將於明（111）年1月27日終止上市。

證交所指出，英瑞-KY股票業經併案列為變更交易方法及採行分盤集合競價交易方式在案。復查英瑞公告申報之110年第1季財務報告經主管機關通知重行公告申報而逾期仍未辦理，有證交所營業細則第50條之3第1項第4款規定之情事，已公告自110年6月16日起停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣在案，之後又有未依法令期限公告申報財務報告等情事併案停止買賣。

證交所並說，英瑞-KY自110年12月16日已屆滿6個月仍未恢復買賣，核有證交所營業細則第50條之3第3項第6款，應終止其有價證券上市之情事，並公告自111年1月27日起終止上市。

此外，證交所強調，依同細則第50條之3第4項規定，經證交所公告股票終止上市者，倘於實施日至少8個營業日（111年1月18日零時）前，依法令規定補行公告申報前開未依期限檢送之財務報告，且無同細則第50條之3第3項其他各款規定情事，並檢具相關事證向證交所提出申請者，證交所得公告免除其終止上市之實施。