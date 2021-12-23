瑞鼎（3592）初次上市普通股股票（IPO）承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，今（23）日競拍完成。，結果最低得標價格496元，得標加權均價505.55元，均低於今日在興櫃收盤均價577.32元及最後收盤價580元，但最高得標價格則一舉衝上600元，逼近12月6日寫下的史上最高價612元。

另依相關處理辦法規定，瑞鼎競拍最低承銷價格為275元，此次辦理公開申購價格為308元，12月27～29日為公開申購期間；1月3日為公開抽籤日，1月7日上市，以今天在興櫃均價來看，未來公開申購中籤戶約有269.32元、即26.9萬元的套利空間。

證交所表示，瑞鼎IPO承銷案今天進行競拍，此次競拍6070仟股，另公開申購股數1517仟股。此次參與競拍筆數計9869筆，合格標單共9415筆，以美國標決定競拍得標價，今天在證交所公開完成電腦開標，並全部拍賣。