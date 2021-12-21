唱片公司男高層請曾姓友人安排到府按摩，豈料曾男竟私下要求按摩師偷拍男高層裸體影像，之後曾男用該影像恐嚇男高層，要求給800萬元並安排他去大陸，最後得手新台幣64萬餘元，北檢日前依恐嚇取財罪嫌起訴曾男。

台北地檢署起訴書指出，曾姓男子與被害唱片公司男高層為友人，去年11月間，男高層請曾男安排到府服務的按摩師，曾男於是安排林姓男按摩師前往男高層家中服務。豈料，曾男私下要求林男在按摩過程中伺機拍攝男高層裸體影片，於是林男趁男高層不勝酒力昏睡之際，持手機拍攝男高層裸體影片，並透過臉書傳送影片給曾男。

今年2月間，曾男在男高層住處大樓大廳當面恫稱男高層握有不雅影片，要求付款新台幣30萬元，另每月支付5萬元，否則就要公開影片，並出示影片截圖給男高層觀覽。

今年10月間，曾男陸續傳送男高層裸照、媒體爆料專線截圖，並傳「這兩天準備800給我」、「800萬」、「我到北京後的一切你安排」及「不然一起死」等訊息給男高層，還打電話恫嚇男高層，要求男高層協助他逃亡至大陸並取得新身分、新工作。

男高層因心生畏懼，陸續匯款64萬4000元給曾男，最後因不堪其擾而向內政部刑事局報案。全案偵察後，檢方依恐嚇取財罪嫌起訴曾男；另偷拍涉及的妨害秘密罪為告訴乃論，要在知悉後6個月內提告，因超過法定告訴期間，依法不起訴。至於林姓按摩師涉案部分，目前仍在偵辦中。