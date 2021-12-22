櫃買中心22日表示，預計明（111）年度推動之新制度，建置衍生性金融商品成交確認平台，為簡化金融機構辦理店頭衍生性金融商品成交確認作業，以及為便利金融機構一站式完成成交確認、提交集中結算（CCP）及交易申報，櫃買中心將於111年4月推出「衍生性金融商品成交確認平台」，提供金融機構與其交易相對人，以電子化方式辦理具法律效力之成交確認作業。

為簡化現行上市、上櫃、興櫃、公開發行公司等法人客戶與金融機構承作店頭衍生性金融商品交易後，繁複之人工成交確認作業流程（例如：寄收紙本成交確認書、簽章、用印等），櫃買中心將提供金融機構與其前述法人客戶，透過「衍生性金融商品成交確認平台」完成成交確認，該平台效益包括：一、可於同一平台即時完成多個交易相對人、多筆交易之成交確認；二、節省郵寄寄送紙本確認書之人工作業時間及成本；三、有效避免人工作業疏失及降低作業風險；四、成交確認書保留完整作業軌跡與紀錄。

另為鼓勵市場參與者多加利用「衍生性金融商品成交確認平台」，上市、上櫃、興櫃、公開發行公司等法人客戶可免費使用該平台辦理成交確認，平台上線推廣期間，櫃買中心將提供金融機構優惠費率方案。