富邦金控與日盛金控、日盛金工會、日盛銀工會自今年7月啟動員工權益議題的協商，與日盛銀工會就員工安置方案主要條件達成初步共識，預計下周三（29日）與日盛金工會協商會議，富邦金控持續秉持誠信協商原則與工會對話溝通，以期達成雙方共識，創造勞資雙贏。

富邦金控與日盛金控自今年7月與二工會啟動員工權益議題的協商，由於日盛金工會、日盛銀工會二者互不隸屬，各自代表其會員進行協商，基於尊重二工會個別協商之代表性，富邦金控自今年10月下旬起，即分別與日盛金工會、日盛銀工會進行協談，並於12月17日與日盛銀工會就員工安置方案主要條件達成初步共識，會議由全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢共同擔任主席，勞動部、臺北市政府勞動局共同見證。

富邦金控與日盛金控將於下周三與日盛金工會召開協談會議，該次協談會議仍將由鍾馥吉、韓仕賢共同擔任主席，並邀請勞動部及北市府勞動局列席指導。

富邦金控提出之協商版本係經多次與工會充分交流後，在理解工會立場及主張、衡酌市場合併案例，同時兼顧客戶服務及員工權益下，所提出之員工安置方案，也因為完整的溝通與說明，富邦金控方能就員工安置方案與日盛銀工會達成初步共識，未來富邦金控亦將秉持相同的態度與日盛金工會協商。