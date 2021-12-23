民進黨立法院黨團將明年度政府總預算案逕付二讀引爆爭議。今立院召開朝野協商，儘管目前仍未結束，但民進黨團總召柯建銘「掀開底牌」，允諾只要朝野有共識，民進黨團願針對逕付二讀提出復議，讓總預算重回委員會；但大家必須同意，12月28日前須全數審完，接著召開臨時會，最後順利在1月底前完成三讀。

民進黨立法院黨團本周二將明年度政府總預算案，自各委員會抽出逕付二讀，跳過實質審查，創下立法院首例。民進黨團喊話，這是反制國民黨停審預算的自力救濟，避免明年春節前審不完；但三大在野黨砲轟，這是阻擋立委行使職權的鴨霸行為，20億大內宣都將被一併偷渡成功，根本是走向獨裁、漠視民意，不排除聯手反制。

對此僵局，立法院長游錫堃今下午2點半召開朝野協商，民眾黨、時代力量及國民黨立委發言時，全數砲轟執政黨不該閹割立委的預算審查權，要求將總預算案送回委員會。

面對在野連番砲轟，換柯建銘發言時，他第一句話就直白地說，「今天會坐在這裡，就是要一起面對問題，你們每個人都罵我可恥，沒關係，但我們今天是要來一起來面對問題、解決問題。」

柯建銘表示，民進黨團之所以將總預算案逕付二讀，其前因，在於11月23日國民黨團總召費鴻泰喊話拒絕協商，11月29日又說停審總預算，在經過這些波折後，各位要知道，如果現在就照這樣走下去，總預算根本沒辦法在明年1月底農曆年前審完。

柯建銘說，總預算一旦無法在本會期三讀，等到下個會期，一開始又是漫長的施政總質詢，所有事情都卡在一起，「假如你們是我，你們會這樣坐以待斃嗎？這個國家還能順利運作嗎？」

「這幾天每個人都罵我可恥，沒有關係，我今天是要來談正事。」接著柯建銘就掀開「底牌」，他說，總預算逕付二讀是民進黨團的提案，所以當然也有權提出復議，讓我們一起把總預算的審查弄得更完整、程序更完整。

柯建銘說，只要各黨團有共識，民進黨團可以在下周對總預算案逕付二讀提出復議，接著就把預算案送回8個委員會審查；但前提是，大家要同意在12月28日全數審完，接著召開臨時會，讓財政委員會做審查報告及彙整，排除朝野協商1個月的冷凍期，最後在1月底前完成三讀。

「鑰匙在我手上，也在大家手上，你們說歷史會記住這一刻，當然也會看我們怎麼解決問題。」柯建銘說，只要大家願意這樣做，要民進黨把下周委員會召委主席輪值都讓給國民黨也沒問題，只要大家願意簽名協商，也答應不撤簽，這個問題就能解決，「還請各位委員支持」。

由於時代力量的主張，也是認同由民進黨提復議；而國民黨立委賴士葆在聽完柯建銘的說法後，也露出笑容說，若要這樣做，該有的審查都還是要有，行政官員該有的溝通討論也不能少，那麼這問題就能解決了。

但因協商尚未結束，因此目前仍未確定協商結論。