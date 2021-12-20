明年1月起軍公教調薪4％，當公立大專的鐘點費隨明年軍公教調薪後，諸多私立兼任教師的鐘點費卻仍將邁入第29年未調整！高教工會今天發布新聞稿要求教育部盡速於年底前訂定規範，確保私立大專兼任教師的鐘點費待遇應與公校一致，以避免淪為「台灣大專兼任教師薪資凍漲30年！」的國際醜聞。

高教工會於今年928教師節前夕召開記者會指出，竟有半數私立大專，長達28年教師鐘點費都沒有調漲，自1993年就凍漲至今！並呼籲教育部應規範公私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長，杜絕「28年不漲」、「實質鐘點費打七折」的荒謬狀態。

無獨有偶，監察院隨即也在10月14日公布了針對大專兼任教師的勞動權益現狀糾正案調查報告，並強調「大專兼任教師不直接適用教師法，且排除適用勞動基準法，其「非教非勞」之特殊身分，因欠缺法源，導致長期淪為勞動保障的「法外孤兒」，面臨鐘點費停滯、平均月薪偏低、薪資拖欠、勞保費中斷、有假不敢請、沒有年終獎金，被任意解僱且無資遣費等窘境，其權益遠不如專任教師，均有待相關主管機關正視。」

高教工會表示，不論是現行僅微調數額的公校鐘點費，或是長達28年未調的許多私校鐘點費數額，大專兼任教師的鐘點費普遍過低！講師級竟只有575元，非但無法合理反映其教學時間成本，也因為低薪導致兼任老師得多校授課疲於奔命，將對學生受教品質造成影響。

高教工會指出，監察院對於教育部的糾正調查報告迄今已兩個多月，關於私立大專兼任教師鐘點費調整一事，教育部卻完全默不吭聲，絲毫不甩監察院的善意糾正提醒！他們要求，教育部應盡速訂出範，讓私立大專兼任教師的鐘點費待遇應與公校一致。