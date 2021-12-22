莊人祥揭明後年疫苗數量 有望施打第4劑 14:482021/12/22 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥透露，明後年的疫苗數量已超過國內施打第3、第4劑的需求。（圖/陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國的第4劑疫苗規劃為何？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內第1劑疫苗已接種1860萬劑，第2劑接種1540萬劑，從現在的數量估算，目前已採購的數量應能應付第3、第4劑需求。 莊人祥說，目前已與莫德納簽約採購明後年的疫苗，共計3500萬劑，其中明年是2000萬劑，後年是1500萬劑，此外還有AZ也已簽月500萬劑，整體數量已超過國內的第3、第4劑需求，目前BNT疫苗也正在洽談當中。 小嵩 今年營運逆勢突圍 中華女足換新戰袍 出征亞洲盃 #第4劑 #莊人祥 #數量 #國內 #採購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 建設、防疫、科技執法幕後功臣 竹市表揚4位模範公務員 13:482021/12/22 寶島 台灣12例Omicron 全部突破性感染 羅一鈞曝症狀 14:292021/12/22 生活 《國際社會》上周美國新增病例最多 以色列將開打第4劑 11:082021/12/22 財經 樺欣機械 榮獲第24屆小巨人獎 04:102021/12/22 產業特刊 看好經濟復甦不受疫情影響 澳洲央行最快明年2月 QE退場 04:102021/12/22 全球財經 Omicron暴增7例 超過半數來自美、英 14:132021/12/22 生活 Novavax疫苗獲批准 成世衛第10支緊急使用疫苗 11:092021/12/22 國際 批准Novavax疫苗 歐盟抗疫添利器 04:102021/12/22 話題觀察 《國際社會》防疫新對策 拜登：1月起免費發送5億套快篩 10:172021/12/22 財經 通案開放商務簽證 春節後研議 04:102021/12/22 財經要聞 防Omicron以色列極超前部署 疫苗這樣打 07:402021/12/22 國際 生活熱門新聞 女網友想看鄧佳華《華根初上》完整版 看過的1原因急勸：你還來得及 - 生活 周董輸了？演藝圈唯一真清流 網喊只有他：30年零緋聞 - 生活 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 最強冷空氣全台凍4天 鄭明典PO一張圖示警：將會很冷 - 生活 打AZ沒有輸 專家揭國際研究：第三劑選這款抗體衝35倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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