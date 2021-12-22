我國的第4劑疫苗規劃為何？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內第1劑疫苗已接種1860萬劑，第2劑接種1540萬劑，從現在的數量估算，目前已採購的數量應能應付第3、第4劑需求。

莊人祥說，目前已與莫德納簽約採購明後年的疫苗，共計3500萬劑，其中明年是2000萬劑，後年是1500萬劑，此外還有AZ也已簽月500萬劑，整體數量已超過國內的第3、第4劑需求，目前BNT疫苗也正在洽談當中。