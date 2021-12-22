交通部高速公路局預估，元旦連續假期將出現大量旅遊車潮，建議用路人儘量避開尖峰時段上路，或改走11條替代道路，節省行車時間。

高公局針對國道易壅塞路段，規劃4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供用路人作為改道參考。

元旦連假期間，國道5號將實施高乘載管制措施。（高公局提供／陳祐誠傳真）

國道長途者，若國道主線壅塞時，可改走替代道路避免塞在國道車陣中，例如國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至台南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

地區短程者，可多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向以及田寮至國10旗山地區東向等7條道路。

高公局表示，為疏導元旦連假往宜花東大量交通需求，國5將實施高乘載管制，12月31日至1月1日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；1月1日至2日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，並視交通狀況機動調整。