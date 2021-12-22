為引導資金流向ESG 面向發展，金管會鋪陳我國永續發展債券市場發展藍圖，金管會證券期貨局長張振山表示，目前市面上的永續金融商品，依資金用途分類有綠色債券、社會責任責券，可持續發展債券，未來也將會有政府債券，貫徹永續金融商品的完整性。

張振山22日在《公司治理藍圖3.0永續發展推動現況及展望》專題演講中強調，近年國際間對於公司治理領域，最為關注環境、社會及公司治理(ESG)議題，才是真正做好企業的永續發展。

為持續精進我國公司治理，並呼應近年國際間最為關注的環境、社會及公司治理(ESG)議題，金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大主軸，合計39項具體推動措施。

張振山指出，提供ESG相關的多元化商品，無論從發行機構或投資人的不同角度，能發揮出企業永續文化的機會，證期局自106年開始推動綠色債券櫃買制度，109年推出可持續發展債券櫃買制度，今年又推出社會責任櫃買制度，並將三種債券整合為永續板，許多永續商品已在台灣市場發行，未來會有政府債券。

永續政府債券在歐洲市場有其地位，尤其法國政府善用永續公債的發行，作為扶助貧弱社會、提升環境改善的公部門金融工具。

金管會表示，公司治理3.0已將ESG及永續發展議題之管理與揭露列為重點之一，要求規劃編製永續報告書、年報揭露ESG相關資訊，強化公司資訊揭露，深化企業社會責任；透過推動機構投資人「責任投資」，簽署遵循「機構投資人盡職治理守則」聲明，運用其專業與影響力，透過對被投資公司之關注、對話及互動，促使被投資公司重視ESG議題，並建置永續債券板及推動ESG相關指數商品，就是希望能引導國內上市櫃公司對永續議題的重視，以積極的態度面對ESG轉型之路。