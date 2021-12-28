你正在找工作或想換工作嗎？回顧2021年，國內首度經歷了疫情帶來的三級警戒震撼，不僅改變工作型態，更加速翻轉各行各業的營運模式，為商機帶來更多可能性，展望後疫情時代，產業瞬息萬變，唯有洞悉趨勢，才能走得穩健，人力銀行盤點2022年十大亮點職務，提供求職者參考，其中，資安工程師入行起薪約4.6萬元，累積經驗值後，有機會談百萬到年薪。

1111人力銀行盤點明年十大亮點職務如下，不只有工程師類，包括土地開發高手、帶貨直播主、線上教師等，也都成為從業的新選擇：

資安工程師：

後疫情時代催化遠距辦公、雲端服務的需求，企業面臨更多資訊安全與風險管控的議題，從網路軟體、電信通訊到金融理財、電子商務、顧問研發設計等產業，企業對資安人才的需求力度逐年提升。根據1111薪資公秤顯示，資安分析師入行起薪約4.6萬元，平均起薪較勞動部最新公布大學畢業生平均起薪3.7萬，高出24%，此職務累積經驗值後，含金量及薪資彈跳幅度相對較高，具備多重技能的防駭高手有競賽實績，月薪至少7萬元起跳，有機會談到年薪百萬元。

數據分析師：

使用者所有的線上行為都可以被追蹤解讀，資料分析師是指不同產業中專門從事行業內數據蒐集、整理、分析，並依據數據做出研究評估的專業人員。電商渴望擁抱Big Data、AI，期待從數據中挖掘出商機，改善效率，精準對焦顧客，疫情催化企業面臨數位化競爭的態勢，企業對於大數據的濃厚興趣，也直接反映在大數據人才的豐厚薪資中，根據1111薪資公秤顯示，新鮮人起薪約4萬元，隨著業界資歷與實戰經驗的累積，薪資可望大幅躍進。

數位行銷專家：

2020年初開始，新冠肺炎疫情衝擊全球市場經濟，也促使企業的數位轉型，知名的管理顧問公司麥肯錫在調查報告中指出，西方的零售業在3個月內做了原本要花費10到20年來完成的數位化進程。疫情促使企業重視「線上與線下」完整的顧客樣態，而這些轉型需求也帶動企業成立數位行銷部門招募數位行銷人才，入行起薪4-4.5萬元，主管薪資約6萬元。值得一提的是，除了具備理工背景的工程師，企業在轉型時，還需要具備80%的專業與20%數位力的未來人才，讓企業的轉型運轉的更加順暢。

AI人工智慧工程師：

近年來AI應用席捲產業，人才需求也隨之增加，行政院自2017年宣示AI元年正式展開，培育AI科技菁英（研發人才）、AI應用先鋒（應用人才）及AI向下扎根（國民教育）等，培訓AI專家，解決產業人才荒。不只台灣極力AI人才培育，全球都在加強高等教育提升AI人才的質與量，包括英國在頂尖大學增設AI博士學位，韓國也在5年內計畫投入90億韓元，支持大學成立AI研究所。根據國發會的人才調查也顯示，未來3年人工智慧（AI）應用服務產業對人才的需求最為迫切，工程師年薪約150-200萬元。

土地開發高手：

疫情促使熱錢回台，帶動房市交易熱絡，2021年全年建物買賣移轉棟數可望突破34萬棟大關，來到34.5萬棟，比去年增加5.9%，為近7年來最強的一年。而在出口暢旺、經濟成長率突破6%等優勢下，商用不動產的表現更加亮眼，今年大型商用不動產交易金額達1,619億元，年增12%，交易規模創下15年新高。交易熱度強強滾，建商搶獵地，有能力整合閒置土地的土地開發高手，在不動產開發產業中炙手可熱，入行起薪在4萬元以上，隨著資歷增加，經驗值提升，主要收入來自於業績獎金，年薪上看百萬元。

業務開發人才：

不僅了解公司的產品，更能了解整體市場趨勢下，產品如何整合成客戶需求的解決方案，許多成功的企業家都是從跑業務開始的，甚至以此奠定創業的基礎。全球受到疫情影響，許多公司被迫轉型或是開發更多財源以延續命脈，這時業務開發人員就成為關鍵角色，為公司創造更多可能性。成功的業務人才至少需要具備三大要件：市場敏感、協商技巧、彈性應變，能夠因應外在環境的變化，掌握市場風向、及時應變滿足客戶需求，並為公司創造最大利益。後疫情時代，在摸索客戶的偏好時，需要更靈活的業務人才，才能在高度的市場競爭下勝出。業務的薪資結構多半採取底薪加獎金及抽成，累進級距制度下，收入可望大躍進，百萬年薪的業務員也相當常見。

帶貨直播主：

算是近年來新興的職務，透過直播將產品推銷出去，很多人以為像電視購物，但其實直播帶貨比起電視購物更具「互動性」，需要及時觀看線上粉絲留言，並做出反應及回應，不斷互動以展現親和力，才能留住粉絲進而下單，也因為直播當道，許多商品也逐漸採用這種即時的業配推銷方式，也都有相當亮眼的銷售實績。因為疫情關係，「零接觸」購物當道，讓廠商們對帶貨直播主需求量大增，一般而言，稍有知名度的直播主會以銷售金額的5-20%來抽成，且帶貨直播主通常具有鮮明的人設、高人氣、風趣幽默、死忠粉絲等，具有知名度的網紅都有帶狀直播時段，收入更是可觀！但是要提醒的是，雙高直播主(高粉絲數、高含金量)，不是人人都可當，還是得衡量自身是否具有帶貨直播主的鮮明特質。

線上教師：

近年來台灣教育已從傳統填鴨式教育逐漸轉型成「適性揚才」的教學概念，在補習班聽台上講師滔滔不絕的學習方法，顯然已不合時宜，今年新冠肺炎疫情的衝擊下被迫居家學習，讓教育的教學模式強烈翻轉。「數位教育」儼然成為新趨勢，出版商、補教業等教育相關產業業者，紛紛投入數位教學的行列中，以個人化、客製化的線上學習規畫及追蹤服務，看準的是數位教學不受時間和空間限制的優勢。再者108課綱強調「素養」，強調多元、互動，學習也不再被侷限在紙本教材，讓線上教師成為新興職務，1對1線上教學的收入，價格方面也會因師資條件及授課對象之年紀、程度而有所差異。線上英語教學時薪約800-1200元、數學約600-1200元，且線上授課可保有彈性的空閒時間，課排越滿報酬越高，還可發展斜槓專長，因而成為不少人的從業選擇。

AR/VR工程師：

臉書改名Meta，讓「元宇宙」成為2021年最夯的科技話題，AR（擴增實境）及VR（虛擬實境）將成為體驗元宇宙的載具，人們可以在虛擬世界中以數位身份自由生活，包括購物、運動、居住、娛樂及學習等，和身處不同世界的人互相探索。臉書創辦人祖克柏說「元宇宙的經濟規模，終將大過實體世界」。目前許多活動、展覽、娛樂等產業都已經開始應用沉浸式體驗，且元宇宙的未來充滿想像空間，各行各業積極布局，推升AR/VR工程師需求熱度，身價水漲船高，年薪約80萬-120萬元。

ESG永續管理師：

因應國內外企業永續最新發展趨勢及業界人才需要，ESG(環境、社會、治理)，對於企業長期績效和價值重要性與日俱增，市場對於ESG的重視度不斷提昇，投資人仰賴「永續報告書」來評估企業表現，種種原因推升了大型企業對ESG永續管理師的求才若渴；其主要工作內容包括推動永續相關專案、企業永續報告書編撰及外部評比參與、執行公司能源相關盤查，追蹤節能減排以及規劃執行社會公益活動，因此永續管理師不僅要做好品牌管理，更是企業的競爭核心，前景十分看好，握有證照的永續管理師入行起薪至少5萬元起跳。