民進黨立院黨團總召柯建銘提《地方制度法》修正案，要促成新竹縣市合併，但民進黨立委陳歐珀今天（22日）下午在臉書發文，解釋他不連署的原因，指各縣市拚命合併或升格為直轄市，偏鄉縣市財政更顯窘迫，讓窮縣越窮。

陳歐珀以宜蘭縣已核定的鐵路高架預算約253億元為例，指地方政府須負擔53億元，縣境內每條急需建設開闢的東西向道路的預算，將因統籌分配款的縮減問題無法建設，導致過去所彰顯的國家社會公平正義，以及城鄉均衡發展都將淪為口號。

陳歐珀指出，身為區域民選立委憂心忡忡，不得不強烈表達意見。他建議，全國行政層級區劃應建立一致性規畫標準，不宜因選舉等政治考量而隨性提單一縣市合併或升格案，否則讓國人有因人設事感覺，惡例一開，後患無窮，對於未升格的縣市更不公平。

他表示，台灣國土不大，各縣市拚命合併或升格為直轄市，只是讓資源更集中在各直轄市，對其他偏鄉縣市財政更顯窘迫，資源配置失衡，也不利國土規劃的完整與均衡發展。

陳歐珀強調，為求國家永續發展，通盤檢討國土規劃與修正財政收支劃分法才是均衡城鄉發展之正確解方，而非無完整配套即談合併升格。