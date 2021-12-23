地質測量意外 測量員跌落5米水井受困獲救 11:162021/12/23 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市蘆竹區23日早上有名地質測量員意外跌落水井，所幸意識清楚趕緊自行報案獲救，僅手、腳有輕微擦傷。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 水井深約有5米。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） 49歲男子為地質測量員，工作時不慎跌入5米深的水井，消防分隊趕抵現場求援。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園市蘆竹區23日早上9點多，有名地質測量員跌落水井，所幸意識清楚趕緊自行報案，蘆竹消防分隊獲報後趕抵現場，以繩索、梯子將人救出並送醫治療。 據了解，49歲男子為地質測量員，工作時不慎跌入5米深的水井，趕緊報案求援。蘆竹消防分隊出動14名消防人員14名、3名救護人員、6輛消防車輛及1輛救護車輛，歷經30分鐘的救援時間，成功將人救出，所幸男子僅手、腳有輕微擦傷，送往敏盛醫院治療。 直擊》永和警查緝槍枝改造工廠 警匪對峙4人落網 【永和槍戰】中彈主嫌17年前曾持手榴彈對峙 今年3月又朝警開槍 #地質測量 #測量意外 #測量員 #跌落水井 #5米深水井 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園消防員扮聖誕老人送暖 用垂降技術營造從天而降 14:332021/12/21 社會 抽豬舍地下水冒充埔里山泉水 黑心業者牟暴利竟獲緩刑 19:572021/12/20 社會 高樓火警搶救困難 麻豆首次大規模封路消防演練 16:592021/12/21 寶島 宜蘭力麗威斯汀 極品佛跳牆外賣年菜即日開賣 17:502021/12/21 生活 公告活動斷層地質敏感區(F0022小崗山斷層) 17:162021/12/21 房市新訊 桃園表揚托嬰員 寶寶爬行賽嗨翻 04:102021/12/20 地方新聞 員榮智慧醫療 跨越3千公里無國界 04:102021/12/23 投資理財 涉陸千人計畫 知名哈佛教授遭美定罪 12:162021/12/22 國際 不捨「蹲地吃飯」 南投民眾黨部超暖 設立外送員休息站 16:162021/12/21 生活 雲林褒忠平房大火 行動不便男屋主命喪火窟 15:152021/12/22 社會 林莎與粿粿拋開女神包袱 體驗消防員日常 17:122021/12/22 娛樂 龍寶貝親子館3周年 小小消防員齊慶生 13:332021/12/21 寶島 保障外送員權益 竹市議員盼升格直轄市更有保障 16:532021/12/20 政治 社會熱門新聞 彈頭轟陳建州 扯出「王朝903女友」案 警證實：怪事不斷毛毛的 - 社會 人妻結婚10年陷「公婆地獄」 多金大伯父1句話她動搖了：離嗎 - 社會 高雄市刑大警爆出走潮！18人請調原因曝 全因「三少」 - 社會 名媛李珍妮開瑪莎拉蒂遭撞 求償30萬多元 終局判決出爐 - 社會 已婚系主任遭控劈腿人妻「藏研究室密會」 當事人回應了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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