水井深約有5米。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

49歲男子為地質測量員，工作時不慎跌入5米深的水井，消防分隊趕抵現場求援。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區23日早上9點多，有名地質測量員跌落水井，所幸意識清楚趕緊自行報案，蘆竹消防分隊獲報後趕抵現場，以繩索、梯子將人救出並送醫治療。

據了解，49歲男子為地質測量員，工作時不慎跌入5米深的水井，趕緊報案求援。蘆竹消防分隊出動14名消防人員14名、3名救護人員、6輛消防車輛及1輛救護車輛，歷經30分鐘的救援時間，成功將人救出，所幸男子僅手、腳有輕微擦傷，送往敏盛醫院治療。