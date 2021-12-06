萊恩珍金與前妻金姆瑋林當年的高空婚禮就是在水果碗峽谷舉行。（Discovery提供）

高空走繩新手奈亞倫布雷頻頻從長繩上摔落，狀況令人擔憂。（Discovery提供）

在距離地面數百英尺的高空，腳踩一條寬僅5公分的繩索行走是什麼感覺？也許你會想「瘋子才這麼做」，繼法國藝術家在艾菲爾鐵塔挑戰高空鋼索宣傳下屆奧運活動後，全球有愈來愈多人為這項名為Highlining（高空走繩）的極限運動而瘋狂。恐懼與勇氣、放棄與堅持、死亡與生存，選擇與答案都在一線之間，沒走到最後不知道誰是勝利者，致命的吸引力讓人熱血沸騰、腎上腺素飆高。《高空繩索人Pushing The Line》紀錄一群高空走繩頂級高手與後起之秀共同參與的運動盛事，節目裡他們一起紮營、一起行動、不斷前往險絕之地自我挑戰、打破記錄。

每年入冬前，北美的高空走繩好手會結隊走遍所有的高空走繩據點，為期30天的旅程中挑戰自我。第1站就從垂直高度500英尺（約152公尺）的美國猶他州水果碗峽谷開始。好手之一是人稱高空走繩運動祖師爺的安迪路易，他不但曾是世界冠軍紀錄保持者，還在2艘熱氣球間走過高空走繩，並與瑪丹娜一起登上超級盃半場秀，「我會長年進行如此危險的運動是因為這是我的人生使命，我找到自己的興趣、也找到喜歡的夥伴」；前世界紀錄保持人史賓瑟西布則執迷於高空走繩的刺激感，讓他覺得自己是超人，「這項運動不僅僅是在一條線上行走，而是為了讓生活更充實」；鄰家女孩模樣的蜜亞是北美與世界現任距離最長高空走繩紀錄保持人，她表示：「逐步向前的過程非常可怕，我並非無畏無懼，而是學著在不必要時收起心中恐懼，在生死交關時以恐懼繫命。」

專長繩索架設的萊恩珍金將與前妻金姆瑋林再度同框，這是比高空走繩更艱困的挑戰。2人當年的高空婚禮就是在水果碗峽谷舉行，影片在網路上吸引高達2億次觀看，萊恩珍金說：「這可能是沒有名人出席的最紅婚禮，直到現在還有人在恭喜我！」尷尬的是，這段婚姻只維持1年；來自俄亥俄州的亞倫布雷則是高空走繩新手，身為花式走繩專業運動員，亞倫布雷不曾在高空玩過花式走繩，他說：「我很緊張，這是我第一次走長繩。天啊！一定超好玩。」無奈亞倫布雷的頻頻從長繩上摔落，隊友們不禁替他擔心起來。節目9日起，Discovery頻道星期四晚間11點播出。