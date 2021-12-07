彰化員林52歲林姓婦女去年10月18日清早騎車行經員林市區一處停車場時，慘遭3隻黑狗群起攻擊咬傷，全身傷痕累累，林婦報警提告，73歲飼主卻辯稱有上狗鍊，是林婦撞到狗才會反被咬；但多名證人作證狗沒有拴住才會亂咬人，彰化地院審結後依過失傷害罪，判飼主3個月有期徒刑，得易科罰金，可再上訴。

根據起訴書，73歲的林姓老翁是員林永昌街南門停車場管理員，他在停車場內飼養3隻黑色土狗，卻未戴上嘴套、圈綁或其他適當防護措施，任由黑狗任意在停車場內隨意走動，導致林婦慘遭攻擊咬傷，頭部、四肢軀幹多處開放性傷口及瘀青，左下肢傷口合併筋膜炎、狗咬傷之後遺症等傷害。

林翁辯稱只飼養2隻狗，且有將狗關在狗籠飼養，當天牽出其中一隻遛狗完有拴在鐵絲網旁，是林婦騎車撞到狗才會被咬，然而多名證人證述，原本林翁養一隻黑狗，去年生下2隻小黑狗，平時都沒有關起來換拴住才會咬傷人。

法官審酌林翁疏未注意看管所養的狗，導致被害人慘遭咬傷，而林翁強調，當時發現林婦遭狗咬傷隨即透過無線電，請詹姓前妻報警，法官認為符合自首要件，因此作如上處刑。

另外，林婦提告附帶民事訴訟，請求73歲林翁、與81歲的停車場江姓負責人連帶賠償209萬餘元損害賠償，包括醫藥費4.3萬元、美容復原費用60萬元、看護費2萬2500元、每月薪資7.5萬元無法工作3個月期間損失工資22.5萬元。

林婦指自己慘遭黑狗群起攻擊，宛如受野獸獵捕撕咬，當下可謂命懸一線，因此住院持續治療中，心中恐懼至今如影隨形、揮之不去，精神痛苦萬分，故請求精神慰撫金120萬元，全案仍由彰化地院民事庭審理中。

由於江姓停車場負責人並非過失傷害共同被告，林婦提告民事求償時卻聲請江婦亦須連帶賠償，法院認這部分為於法不合，駁回林婦之聲請。