解放軍各型直升機空中突擊演練

短短幾年內，解放軍就採購了數百計新直升機，一旦中方要武統，將可以動用約400架突擊直升機中的多數，讓它們來回台海執行任務。

據《富比士》（Forbes）雜誌網22日報導，而為它們護航的，可能是500架攻擊和偵察直升機。然而，美國陸軍飛行員福克斯（Tom Fox）在美國海軍戰爭學院（Naval War College）的新研究中歸納道，戰略規劃員必須假設，每次出擊時，都會折損一些直升機。

儘管空中攻擊可能代價高昂，但並不意味解放軍不會嘗試。畢竟北京近10年來砸下龐大的經費，發展直升機計畫不是沒道理的。

2011年時，解放軍有207架米（Mi）-17和直-8突擊直升機，以及136架直-9 與直-10攻擊和偵察直升機。而10年後，這數字幾乎增為3倍，如今突擊部隊中有超過400架米-17，直-8和新型的直-20，而在攻擊和偵察部隊中，則有約500架直-9，直-10與新型的直-19。

對台一線部隊第73集團軍陸航旅進行奪島演練

但這些直升機數量遠不如美國陸軍，只有美方的約1/3。不過理論上，要在24小時內一波接一波，連續運送成千上萬解放軍也夠用了。

福克斯說，這需要從上到下的高度協調與整合，運作起來極為複雜。在中方空軍和火箭軍削弱台灣的防禦後，當中方海軍兩棲艦隊穿越台海時，空中突襲部隊也能同時行動。然而，大批直升機要飛越台海，若是沒有規劃，就算沒人攻擊，也會十分棘手而危險。福克斯指出，每支旅級空襲部隊都要有專屬的進出航線。但為了謹慎起見，還要視在台灣海岸線或其他地方遭遇的抵抗，起碼規劃另一條，甚至第二條替代航線。

此外，福克斯說，一旦加入台灣防空系統，整個行動將變得十分複雜。他強調，台灣因地形限制，適合登陸的地方不多，因此擁有重大優勢，台灣擁有充分的時間，去規劃關鍵地形的防禦，並增加解放軍直升機突擊的難度。

同時他指出，中方考量到台灣的天然優勢，可能會乾脆假設，第一波突襲的直升機會折損。也因此，解放軍在進行第一波突擊時，可能會出動較老舊的米-17直升機，讓它們充當海綿，吸收台灣的地對空飛彈和砲火，並為援軍開路。

不過，福克斯說，規劃自殺攻擊是一回事，要動員部隊，真的飛進槍林彈雨形成的銅牆鐵壁又是一回事。但解放軍有意識形態優勢，在「國家統一」這個神聖的使命上，尤其是如此。他認為，解放軍領導階層或許會誇大倖存的機率，好讓這些部隊效命。