針對外界關心，中美第一階段經貿協議到明年初即將生效滿兩年，下一步是否會有第二階段的談判？大陸商務部發言人高峰今（23日）表示，中美經貿團隊保持正常溝通，並希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

高峰說，協議生效以來，陸方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。

高峰續指，目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。如有進一步情況，會及時發布。