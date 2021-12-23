陸商務部：盼美能為中美擴大貿易合作 創造良好氛圍 16:552021/12/23 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部發言人高峰今（23日）表示，希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對外界關心，中美第一階段經貿協議到明年初即將生效滿兩年，下一步是否會有第二階段的談判？大陸商務部發言人高峰今（23日）表示，中美經貿團隊保持正常溝通，並希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。 高峰說，協議生效以來，陸方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。 高峰續指，目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。如有進一步情況，會及時發布。 《電腦設備》需求旺＋轉型顯 伍豐明年成長看俏 《通信網路》紅鏈搶iPhone組裝 台廠也有受惠股 #能為 #擴大 #貿易 #創造 #氛圍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－撼訊 明年首季不看淡 04:102021/12/23 證券．權證 超好聽！特選全台4處商圈耶誕音樂會 一同感受滿滿聖誕氛圍 12:262021/12/23 寶島 國際食品展中美洲館 盛大登場 04:102021/12/23 產業特刊 虎年布局 聚焦I.D.E.A主題 04:102021/12/23 投資理財 伊頓在台營收 明年續拚雙位數成長 04:102021/12/23 產業．科技 中保科瞄準5G 砸5億打造AI工廠 04:102021/12/23 產業特刊 政院拍板投資台灣三大方案延長三年 加碼貸款額度4300億元 12:002021/12/23 財經 交流防疫、大新竹議題 林智堅與日本岡山市長視訊會談 12:102021/12/23 政治 北捷擴大行動電源租借 限時五倍奉還 04:102021/12/23 地方新聞 全台唯一「科技互動許願樹」24日新竹228公園點亮幸福 11:442021/12/23 生活 官民合作 新北都更大聯盟成軍 04:102021/12/23 地方新聞 兩岸熱門新聞 宣布「不用新疆產品」挨批 英特爾道歉 陸外交部回應了 - 政經 史話》國共錯失五次和解時機──崩潰年代之18（蔣世安） - 兩岸史話 - 言論 中美角力 崔天凱：不打無把握之仗 - 產業財經 - 旺報 中共官媒引述「權威專家」談新時代解決台灣問題總體方略 - 兩岸 陸國際學校外籍教師快速流失 北京加速與西方教育脫鉤 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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