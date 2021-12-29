半導體測試介面廠精測(6510)2021年第四季營運淡季逆強、有望站上全年高峰，並對明年營運審慎樂觀看待，力拚恢復雙位數成長。投顧法人認為精測逐漸走出訂單流失及貿易戰陰霾，第四季獲利將恢復年成長，維持「買進」評等、目標價834元。

精測股價17日下探638元的2個月低點後止跌回穩，近日上攻力道轉強，今（29）日開高上漲0.85％至709元，隨後雖一度翻黑、但隨即回守紅盤，鄰近午盤上攻力道轉強、上漲1％至710元。三大法人昨日轉站多方、合計買超49張。

精測受惠新客戶及新產品布局效益逐步顯現，2021年營運在疫情及貿易戰逆風中倒吃甘蔗，11月自結合併營收創4.1億元次高，月減6.39％、年增達30.41％。累計前11月合併營收38.17億元、年減1.45％，仍創同期次高，衰退幅度較前10月3.64％持續收斂。

精測總經理黃水可表示，今年除了流失美系客戶手機應用處理器（AP）訂單外，營運的最大挑戰為中美貿易戰影響中國大陸客戶需求，且影響程度達近30％。不過，在新產品及新客戶布局效益顯現、新增訂單適時填補缺口下，今年營運未見明顯衰退。

精測因應晶圓測試朝向高頻高速及微間距製程發展，陸續推出客製化微機電（MEMS）探針卡、發表3D IC探針卡解決方案。其中，導入最新混針技術的固態硬碟（SSD）快閃記憶體晶片探針卡，已獲國際國際記憶體大廠青睞採用，有望為明年營運增添成長動能。

展望後市，黃水可表示，半導體產業市況持續暢旺，包括晶圓、封測廠在內等客戶，均預期明年需求將大幅成長。精測在各應用產品戰線全開下，各產品線均具成長契機，雖仍須慎防同業競爭，但整體而言對明年營運審慎樂觀看待、力拚恢復雙位數成長。

投顧法人認為，隨著客戶驗證在第三季末恢復正常，配合台系IC設計客戶第四季發表AP新產品，看好精測營收可望季增13％，產品組合優化可望帶動毛利率提升至約53.6％，帶動稅後淨利季增近1成、並恢復年成長，每股盈餘（EPS）估約7.6元。

展望明年，投顧法人認為精測將續拓產品線，配合半導體製程微縮及異質整合興起，將帶動MEMS探針卡滲透率持續提升，看好精測逐漸走出訂單流失及貿易戰陰霾，預估明年營收及獲利均可望成長達1成、每股盈餘上看29.7元，維持「買進」評等、目標價834元。