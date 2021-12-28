半導體測試介面廠穎崴(6515)隨著新客戶及產品布局效益顯現，2021年營運倒吃甘蔗，第四季營收有望站上全年高峰。受惠美系等大客戶高階製程產品需求暢旺，公司看好明年營運成長動能，希望未來幾年均可維持逐季成長表現、力拚再創高峰。

穎崴股價7日觸及436元的近11月高點，隨後漲多回測350元支撐，近日再度震盪上攻，今（28）日開高後震盪走揚4.32％至434.5元，鄰近午盤維持近2.5％穩健漲幅，蓄勢再戰前高。三大法人近日偏多操作，27日買超219張。

穎崴2021年前11月合併營收26.1億元、年減4.6％，但衰退幅度較前10月10.11％顯著收斂。其中，以測試座（Socket）占66％最高、探針卡約16％、晶圓探針卡約10％。而高毛利的同軸測試座（Coaxial Socket）約31.5％、老化測試座約6.5％。

穎崴指出，測試座、探針及探針卡多應用於高速運算（HPC）、PC、手機、消費電子、車用等領域測試，受惠5G及HPC等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具需求與日俱增，目前以HPC與PC測試為大宗、約貢獻營收50％，為穎崴高毛利的同軸測試座主力客群。

展望後市，穎崴指出，美系大客戶已擺脫原料不足問題，由於產品多屬高階應用，毛利與產品均價（ASP）較高，加上台灣智慧手機應用處理器（AP）客戶逐步穩定出貨，明年營運將更關注客戶結構與產品組合。

由於美系等大客戶產品均以高階製程成長最多，穎崴預期明南高毛利的同軸測試座可望顯著成長，有助產品組合優化並提升毛利率，而老化及其他測試座亦可望分別有雙位數、個位數成長，期盼未來幾年營運能維持逐季走揚表現。

目前穎崴探針卡全數為委外製造、測試底座自製率約25％。為提高產品自製率，穎崴3月於高雄動土建立新廠，預計2023年首季完工、第二季量產。董事長王嘉煌表示，新廠約6成面積將用於生產探針，希望透過提升探針跟測試座自製率，可望進一步提升毛利率。