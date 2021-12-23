台灣大哥大總經理林之晨23日出席NCC舉辦的「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域應用成果展時表示，台灣大哥大明年建設重點，會放在2CA(載波聚合)上面，也就是700MHz與3.5GHz兩個頻段進行載波聚合。

對於明年5G網路資本支出？他說，5G建設的高峰期已過，而且已過很久了。

台灣大2022年的營運展望，林之晨認為，明年台灣大將力推好速成雙，包括5G行動、光纖一起辦，費用省一半，mo幣多專案讓用戶月月領mo幣，以及Disney+服務，其中Disney+服務申辦量超乎預期。

至於明年5G用戶成長目標，林之晨認為，一如之前推測，每月1％上下，並認為台灣整體5G用戶數的成長曲線，與南韓差不多。

對於元宇宙市場的看法，他認為元宇宙產業的「主升段」落在三、五年之後，現在比較像是早春播種及施肥期，真正收成時間仍在3～5年之後。