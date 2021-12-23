顯卡廠麗臺科技（2465）於上周五（12月17日）法說會中，釋出對明年顯卡銷售及AI伺服器暨雲端運算解決方案業務樂觀展望後，連四個交易日股價節節攀高，今（23）日盤中再一度衝高至98元。公司亦在今日公告其最近營運獲利表現，11月自結稅後每股盈餘（EPS）0.24元，拉抬其今年以來累計稅後EPS達6.87元續創高。

麗臺自結11月營收年增逾69％、達7.23億元，站歷年同期第三高，單月稅前淨利0.16億元、年增95.67％，歸屬母公司淨利0.13億元，較去年同期增長157.49％。

麗臺第三季營運動能略較上半年回檔，單季營收22.25億元季減逾兩成，毛利率及營益率也雙雙較第二季下滑，分別為15.4％、5.38％，歸屬母公司淨利則收斂至0.88億元，EPS回檔至1.64元，不過皆仍大幅優於歷年同期。

累計麗臺今年前11個月之歸屬母公司淨利達3.68億元，稅後EPS 6.87元，持續刷新其有史以來營運獲利表現。