連鎖餐飲集團六角國際（2732）董事長王耀輝與執行副總王麗玉23早共同宣佈，感謝員工在疫情艱困時刻與公司共同堅守崗位，努力付出，今年將發放年終獎金最高6個月獎勵，2022年全面調薪5－15％；公司並宣佈明年全球「Chatime日出茶太」1500家店目標，較今年淨增加300家店，展店幅度達25％。

六角國際23日舉辦公司尾牙，大手筆提供最大獎現金20萬元與現場股票加碼作為抽獎，董事長王耀輝表示，公司重視人才，視員工為最重要資產，即使這兩年公司營運受到疫情干擾，仍維持自2015年迄今連續7年都進行員工選擇權發放與執行，未來亦會延續，並同時宣佈今年將發放年終獎金最高6個月，明年全面調薪5－15％。

2021年六角持續進行品牌優化與體質調整，並重新啟動「Chatime日出茶太」的展店動作，尤其第四季起已展現強勁的展店動能，單季淨增60家，預計年底「Chatime日出茶太」全球總店數已達1200家，且今年營運第四季將優於去年同期，2022年力追2019年。六角預期，未來隨著全球疫苗覆蓋率提升下，國際旅遊將會逐步復甦，公司在全球佈局的領先地位，從明年起店數年成長率將會維持至少兩成，2022年目標為1500家。

「Chatime日出茶太」重新展現強勁展店動能外，今年第二季受國內本土疫情影響遭到嚴重衝擊的王座國際，隨著國內逐步解封，加上歷經兩年多的體質優化調整後，亦已連續數月繳出獲利表現，旗下「段純貞牛肉麵」亦於12月中插旗美西加州的庫比蒂諾市，是「段純貞牛肉麵」繼香港展店後第二個進軍的國家，同時也是全美第一家。

展望2022年，「Chatime日出茶太」全球門店數上看1500家，未來五年會以平均每年全球門市淨增加500家門市為目標，在全球布局的紮實基礎下，亦將帶動旗下天恩粉圓等營運表現同步提升，加上王座國際連續數月已轉虧為盈、明年營收獲利均可望重返成長軌道。