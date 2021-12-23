俄羅斯總統普丁在莫斯科時間12月23日舉行2021年度記者會時表示，中俄兩國的合作不僅造福兩國人民，也是國際關係領域的穩定因素。美國抵制北京的行動顯然旨在削弱中國的崛起，這是一個「戰術上的、政治上的舉動」，美國無法遏制中國成為世界領先經濟體，美國應該意識到這一點。

據《觀察者網》報導，普丁的在莫斯科馬涅什展覽中心舉行年度記者會，雖是以現場形式進行，但人數限制在500人左右。普丁從2001年至今未缺席年度記者會，他妙語連珠的回答，受到不少好評。今年，由於俄羅斯外臨烏克蘭問題，內有疫情和經濟衰退，他的記者會因此更受外界關注。

《俄新社》報導說，普丁在記者會上談到中俄關係時表示，他本人和習近平主席保持著高度互信的關係。中俄兩國各領域合作發展迅速，成果豐碩。亞洲是世界經濟發展速度最快的地區，而中國已經是地區和世界經濟發展的領頭羊。中國是俄羅斯第一大經貿合作夥伴，目前雙邊貿易額已恢復到疫情前水準。此外，兩國在能源、航空航太、高科技、軍事、安全和人文領域的合作發展態勢喜人。

普丁強調，中俄的合作不僅造福兩國人民，也是國際關係領域的穩定因素。

談到具體的軍事合作時，普丁稱：「中國軍隊基本上裝備了最先進的武器系統。我們甚至共同開發單獨的高科技武器，比如飛機和直升機。」

對於近期美國和英國等國家外交抵制北京冬奧會，普丁表示，抵制冬奧的決定是錯誤的，曾有一位美國前總統曾告訴他，當年蘇聯和美國抵制奧運會是一個巨大的錯誤。當被問及講這話的是哪一個美國總統時，普丁說：「你猜是哪一個？」

他指出，抵制北京方面的行動顯然旨在削弱中國的崛起。這是一個「戰術上的、政治上的舉動」，在體育領域沒有立足之地。西方對包括俄羅斯選手在內的競爭對手施加壓力是不恰當和有害的，也是徒勞的。

普丁指出，美國無法遏制中國成為世界領先經濟體，美國應該意識到這一點。它必須知道自己的行為是錯誤的。