據日本共同社報導，日本政府內閣官房長官松野博一今天上午宣佈，東京奧組委主席橋本聖子、日本奧委會主席山下泰裕和日本殘奧委會主席森和之三人將赴大陸，參加北京冬奧會。除此以外，日方沒有派遣「政府代表團」的計劃。

日方雖然並未明確使用「不派政府高官」等字眼，但日本主流媒體稍早前均已得到消息，並將此解讀為「日本決定不派遣內閣大臣及政府高官在內的政府相關人士出席」。

松野博一是在今天上午內閣會議後舉行的例行新聞發佈會上宣佈的這一消息。松野在回答記者提問時補充，橋本聖子和山下泰裕是應國際奧委會邀請，森和之是應國際殘奧會邀請。平昌冬奧時，日方曾派遣體育廳長官出席，會見相關人士並為日本代表團激勵加油。

松野稱，由於本次冬奧會防疫措施嚴格，不便直接接觸運動員，所以不派遣體育廳長官室伏廣治出席。松野同時強調這是日方單獨做出的決定。

《朝日新聞》及《日本經濟新聞》均認為，日方此舉與美英加澳等國的行動在事實上是一致的。

在記者會召開前，日本主流媒體均已得到消息，並以「日本政府決定不派內閣大臣和政府高官在內的政府相關人士出席北京冬奧會」為題報道。

《朝日新聞》稱，日本政府此舉與美國和部分歐洲國家保持「步調一致」，目的是強調所謂「重視人權」的外交姿態。報道認為，這將「不可避免地」為中日關係帶來負面影響。共同社提到，明年將迎來中日邦交正常化50週年，在此情況下，日本首相岸田文雄考慮到與中國保持雙邊關係穩定的必要性，決定不親自發佈這一消息。

日媒還稱，該國政壇最近頻繁傳出聲音，要求現任岸田文雄政府不要派代表出席明年的冬奧會，超黨派政治組織「國會議員聯盟」14日甚至前往首相官邸去表達相關意見。

23日，執政黨自由民主黨旗下組織「外交部會」和「外交調查會」也向日本外相林芳正提交了有關決議，前首相安倍晉三與自民黨政策調查會長高市早苗等人也大放厥詞，借此向岸田政府施壓。岸田此前曾稱將適時公佈是否派官方代表出席北京冬奧會。本月21日，他曾表示「將綜合考慮各種情況作出判斷」。

《朝日新聞》還提到，今年夏天東京奧運會時，中國體育代表團由國家體育總局局長苟仲文率領。日方原本打算派遣同樣負責體育事務的文部科學省體育廳長官室伏廣治來華。然而體育廳長官雖然不在內閣大臣之列，但也屬於「政府高官」，計劃最終「流產」。

早在上月29日，日本奧委會主席山下泰裕及前首相福田康夫均表達了對北京冬奧會成功舉行的祝願。山下泰裕還透露，日本將派出超過200人的大規模代表團參加北京冬奧會，他本人也將隨團前往北京。