饒河夜市、松山市場今消毒 傳確診者足跡 陳時中回應了 15:022021/12/24 中時 游念育 、中時新聞網、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市饒河夜市和松山市場疑似有確診足跡現蹤。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市饒河夜市、松山市場疑似有確診者足跡，北市衛生局今天下午通知相關局處，表示有確診者曾赴饒河夜市，下午2點已派人前往現場清消，至於詳細狀況，衛生局與市場處僅說還要再了解。 記者致電松山市場自治會，也仍在確認狀況，附近的饒河夜市已進行清消，環保局人員在現場消毒，晚一點可能也會前往松山市場。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中補充，近來並沒有相關本土個案，但的確有境外案例出現相關足跡，有沒有去過饒河夜市或松山市場，還需要再了解。 專家看衰 比特幣明年恐下探1萬美元 北京冬奧組委：入境人員絕不可跨出閉環、不能接觸城市 #新冠肺炎 #台灣 #饒河夜市 #確診 #清消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 挺消防 助防疫 聯聚點燈為台中加油 04:102021/12/24 財經焦點 瑞士C.O.R.E.數位化機床 大昌華嘉代理 04:102021/12/24 投資理財 2022元旦總統府升旗典禮 用歌聲向醫護致敬 15:492021/12/23 政治 新北工務局傳涉圖利建商遭約談 侯友宜：是舊案、沒有公務人員涉案 11:072021/12/23 生活 七期火熱 市場看好豐蒔創價力 04:102021/12/24 投資理財 確保冬奧賽事 加強閉鎖管理 04:102021/12/24 全球財經 路博邁投信：複合債券策略 迎戰2022 04:102021/12/24 產業特刊 藍營北市議員告發林秉樞洗錢 新北檢正式有動作了 11:332021/12/24 社會 美副防長視察基地 同行7名國防部人員染疫 04:162021/12/24 國際 新北鼓勵托育人員 公托加薪4000元 04:102021/12/24 地方新聞 新興債今年表現 波灣債獨秀 04:102021/12/24 投資理財 生活熱門新聞 人妻炮友是誰？他曝蕾神「這2字」藏玄機：難怪覺得噁心 - 生活 饒河夜市、松山市場今消毒 傳確診者足跡 陳時中回應了 - 生活 人妻一年面試8次全遭打槍 原因曝光網都怒了 - 生活 《華根初上》完整版瘋傳片商要告 台灣第一女優說話了 曝自己悲慘經驗 - 生活 李靚蕾最新聲明為這事道歉 網揪重點在最後一段：好猛 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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