台北市饒河夜市、松山市場疑似有確診者足跡，北市衛生局今天下午通知相關局處，表示有確診者曾赴饒河夜市，下午2點已派人前往現場清消，至於詳細狀況，衛生局與市場處僅說還要再了解。

記者致電松山市場自治會，也仍在確認狀況，附近的饒河夜市已進行清消，環保局人員在現場消毒，晚一點可能也會前往松山市場。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中補充，近來並沒有相關本土個案，但的確有境外案例出現相關足跡，有沒有去過饒河夜市或松山市場，還需要再了解。