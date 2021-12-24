台股在題材股助攻下，24日盤中挑戰萬八關卡，但在整體量能不足下，盤面反彈力道減弱，指數漲幅收斂，終場加權指數上漲14點，收在17961點，成交量為2433億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，隨著Omicron病毒與美國央行轉鷹的利空鈍化，國際股市上演反彈行情，台股也同步受惠，在耶誕節前夕指數盤中攻克萬八心理關卡。

年底只剩下四個交易日，作帳氣氛發酵，若能站穩萬八關卡，台股指數仍有機會持續往上走高。