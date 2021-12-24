量能不足 台股盤中攻克萬八心理關卡 15:492021/12/24 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股在題材股助攻下，24日盤中挑戰萬八關卡，但在整體量能不足下，盤面反彈力道減弱，指數漲幅收斂，終場加權指數上漲14點，收在17961點，成交量為2433億元。 國泰證期協理簡伯儀指出，隨著Omicron病毒與美國央行轉鷹的利空鈍化，國際股市上演反彈行情，台股也同步受惠，在耶誕節前夕指數盤中攻克萬八心理關卡。 年底只剩下四個交易日，作帳氣氛發酵，若能站穩萬八關卡，台股指數仍有機會持續往上走高。 元宇宙、第三代半導體概念領漲 台股早盤攻上萬八關卡 高檔上緣位置 台股挑戰萬八 #萬八 #量能不足 #心理關卡 #台股 #關卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股年底拚萬八 半導體正規軍扛大旗 12:092021/12/23 財經 台新投信看台股2022 雙選舉+三大題材助攻 12:492021/12/23 財經 台股氣勢如虹 一開盤就衝破萬八 09:332021/12/24 財經 美股彈+內資衝刺作帳 台股劍指萬八 13:002021/12/23 財經 多頭不滅 台股創新高18039.85點 11:492021/12/24 財經 中鋼、聯電等15檔火力全開 三大內資齊力 合攻作帳行情 04:102021/12/24 財經要聞 八檔百億台股基金 叫好又叫座 04:102021/12/23 投資理財 《期貨》三大期指全紅 台指期衝上萬八 08:522021/12/24 財經 資金點火題材股 台股早盤大漲逾百點 09:252021/12/23 財經 外資期現貨 同步偏多 04:102021/12/23 證券．權證 《晨間解盤》長假過後 量能回溫(元富投顧提供) 09:232021/12/24 財經 財經熱門新聞 印度神童破功？欽點2大投資洩不祥之兆 明年恐跌落神壇 - 財經 跟北京換條件？蘋果偷養「陸廠小三」謝金河：這2大台廠危險了 - 財經 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 一句話「踢爆」元宇宙？馬斯克轟：誰把螢幕綁臉上 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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